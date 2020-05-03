03 Mayıs 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Hagi oğluna izin vermedi

Hagi oğluna izin vermedi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.05.2020

Rumen basını birkaç gündür 'nun oğlu Razvan'nın Ianis Hagi ile birlikte Fenerbahçe'ye geleceğini iddia ediyordu.

Rumen basını birkaç gündür 'nun oğlu Razvan'nın Ianis Hagi ile birlikte Fenerbahçe'ye geleceğini iddia ediyordu. Romanya'dan Impact, sözleşmesinde 5 milyon euro'luk opsiyon bulunan Rumen oyuncunun Rangers'ta kalacağını iddia etti. Haberde yer alan bir başka detay ise; İstanbul doğumlu olan Ianis Hagi'nin Fenerbahçe'ye gitmesini babası 'nin yasakladığı... Ayrıca Ianis'in de sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğu belirtildi.
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