02 Mayıs 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Marco Paşa dönüyor!

Marco Paşa dönüyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.05.2020

5 sezon formasını giydiği Fenerbahçe'de 3 şampiyonluk yaşayan Marco Aurelio dönüyor.

5 sezon formasını giydiği Fenerbahçe'de 3 şampiyonluk yaşayan Marco Aurelio dönüyor. Futbolculuk döneminde 'Marco Paşa' lakabı verilen Brezilyalı, tam 12 yıl sonra yine sarı-lacivertlilerin çatısı altına girecek. 42 yaşındaki Aurelio, bu kez teknik ekipte görev alacak.

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