02 Mayıs 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Dünyanın en güzel arması

Dünyanın en güzel arması
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.05.2020

İspanya'da yayın yapan 'nin başlattığı ' en güzel arması' yarışmasında Fenerbahçe zirveye yaklaştı.

İspanya'da yayın yapan 'nin başlattığı ' en güzel arması' yarışmasında Fenerbahçe zirveye yaklaştı. Binlerce katılımın olduğu ankette sarılacivertliler, 4 sıraya yükseldi. Fas ekibi Casablanca'nın ilk sırada yer aldığı ankette Beşiktaş 9, G.Saray ise 11.'likte bulunuyor.

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