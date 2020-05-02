İspanya'da yayın yapan Marca Gazetesi'nin başlattığı 'Dünyanın en güzel arması' yarışmasında Fenerbahçe zirveye yaklaştı.

İspanya'da yayın yapan Marca Gazetesi'nin başlattığı 'Dünyanın en güzel arması' yarışmasında Fenerbahçe zirveye yaklaştı. Binlerce katılımın olduğu ankette sarılacivertliler, 4 sıraya yükseldi. Fas ekibi Casablanca'nın ilk sırada yer aldığı ankette Beşiktaş 9, G.Saray ise 11.'likte bulunuyor.

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