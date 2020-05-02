02 Mayıs 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Günün adamı Topuz

Günün adamı Topuz
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.05.2020

Sosyal medyada günün en çok konuşulan isimlerinden biri Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Topuz'du.

Sosyal medyada günün en çok konuşulan isimlerinden biri Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Topuz'du. Topuz, 7 sezon formasını giydiği sarı-lacivertlilerden ayrılma sebebini şu sözlerle açıkladı: "Bruno Alves, idmanda Uygar Mert'e kasıtlı bir şekilde sert girdi. Ben de kendimi tutamadım ve Alves'e tekme tokat daldım. Bu olaydan sonra kulüple tüm bağlarım koptu" dedi.

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