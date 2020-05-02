Bjelica'da hedef 17 mayıs
Bjelica ile büyük oranda anlaşan F.Bahçe artık imzaları atmayı hedefliyor. Hedef, 17 Mayıs’ta Topuk Yaylası’ndaki idmanlarda Bjelica’nın yer alması.
Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna henüz birisini oturtamayan Fenerbahçe, Nenad Bjelica'da sona yaklaşıyor. Görüşmeleri resmen açıklayan Hırvat hoca ile çok büyük oranda anlaşma sağlayan Sarı- Lacivertli yönetimin yol haritasını TAKVİM açıklıyor.
Sözleşme iki yıllık olacak
Takvim'in haberine göre; Ali Koç yönetimi, Bjelica ile aradaki ufak pürüzleri de çözerek önümüzdeki hafta resmi imzaları attırmayı hedefliyor. Genç teknik adam ile iki yıllık sözleşme imzalanacağı ifade ediliyor.
Şu anda tüm uçuşlar kapalı
Şu anda corona virüs nedeniyle uçuşlar kapalı olduğu için Nenad Bjelica hemen İstanbul'a gelmeyecek. Hedef, eğer normalleşe süreci başlarsa Hırvat hocayı 16 Haziran'da Türkiye'ye getirtmek.
Süreç çok yakından izleniyor
Yönetim 17 Mayıs'ta Topuk Yaylası'nda başlaması planlanan idmanlarda takımın başında Bjelica'nın olmasını istiyor. Bu nedenle coronavirüs konusunda süreci çok yakından izleniyor.
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