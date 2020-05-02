02 Mayıs 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Bjelica'da hedef 17 mayıs

Bjelica'nın geliş tarihi belli oldu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.05.2020

Bjelica ile büyük oranda anlaşan F.Bahçe artık imzaları atmayı hedefliyor. Hedef, 17 Mayıs’ta ’ndaki idmanlarda Bjelica’nın yer alması.

'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna henüz birisini oturtamayan , 'da sona yaklaşıyor. Görüşmeleri resmen açıklayan Hırvat hoca ile çok büyük oranda anlaşma sağlayan Sarı- Lacivertli yönetimin yol haritasını TAKVİM açıklıyor.

Sözleşme iki yıllık olacak

Takvim'in haberine göre; yönetimi, Bjelica ile aradaki ufak pürüzleri de çözerek önümüzdeki hafta resmi imzaları attırmayı hedefliyor. Genç teknik adam ile iki yıllık sözleşme imzalanacağı ifade ediliyor.

Bjelica Fenerbahçe'yi resmen açıkladı! Görüşme... haberin devamı

Şu anda tüm uçuşlar kapalı

Şu anda corona virüs nedeniyle uçuşlar kapalı olduğu için Nenad Bjelica hemen 'a gelmeyecek. Hedef, eğer normalleşe süreci başlarsa Hırvat hocayı 16 Haziran'da Türkiye'ye getirtmek.

Süreç çok yakından izleniyor

Yönetim 17 Mayıs'ta 'nda başlaması planlanan idmanlarda takımın başında Bjelica'nın olmasını istiyor. Bu nedenle coronavirüs konusunda süreci çok yakından izleniyor.

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