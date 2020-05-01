01 Mayıs 2020, Cuma
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‘Fenerbahçe için doğru isim’
Fenerbahçe'nin eski hocalarından Otto Baric, vatandaşı Bjelica için net konuştu: Son iki yılda Dinamo ile harika işler yaptı. Bence doğru tercih.
Otto Baric, Fenerbahçe'nin büyük ölçüde anlaşma sağladığı Nenad Bjelica ile ilgili açıklamalar yaptı. 1997-98 sezonunda sarı-lacivertlileri çalıştıran 87 yaşındaki hoca, Hırvatistan'da yayın yapan Jutarnji Gazetesi'ne konuştu. Vatandaşı Bjelica'nın son iki yılda Dinamo Zagreb ile ile harika işler yaptığını belirten Baric, "Bence Fenerbahçe için doğru teknik direktör. Fenerbahçe gelecek yıl Türkiye şampiyonu olacak bir hoca istiyor. Bjelica bunu bilmeli ve en az iki önemli takviye yapmalı. Onun yerinde olsam Dinamo'nun en iyi iki oyuncusunu alırdım" dedi. Türkiye'de taraftarın şampiyonluğu beklediğini de kaydeden Baric, "Türkiye'de çalışmayan Fenerbahçe gibi bir kulüpte baskının, stresin ne olduğunu hayal bile edemez" sözlerini sarf etti.
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