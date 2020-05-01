01 Mayıs 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Yönetimde flaş gelişme

Yönetimde flaş gelişme
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.05.2020

Yönetimde flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de göreve geldiği günden bu yana basketboldan sorumlu olan , görevinden alındı.

Yönetimde flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de göreve geldiği günden bu yana basketboldan sorumlu olan , görevinden alındı. Başkan , Özsoy'un yerine Mustafa Tankut Turnaoğlu'nu basketbolun başına getirdi. Kulübün başkanvekilliği görevini de yürüten Özsoy'un basketboldaki şubesinin sorumluluğundan alınması gelecek sezon öncesi yeni değişimlerin sinyali olarak yorumlandı.
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