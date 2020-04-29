29 Nisan 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Mesut Özil: O paraya F.Bahçe’ye giderim

Mesut Özil resti çekti! O paraya F.Bahçe’ye giderim
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.04.2020

Mesut, ’in yüzde 30’luk indirim teklifine rest çekti: O kadar indirim yapacak olsam ’de oynarım...

Geçtiğimiz sezonlardan bu yana her transfer döneminde ismi ile anılan konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu 'in yüzde 30'luk indirim teklifine yanaşmayan yıldız futbolcu, İngilizler'e rest çekti. Arsenal'de haftalık 350 bin pound kazanan 31 yaşındaki futbolcu, menajerine bu konuda net konuştu: "O kadar indirim yapacak olsam Fenerbahçe'de oynardım."

Fotomaç'ın haberine göre; Arsenal'in indirim teklifine yanaşmayan Türk asıllı Alman futbolcu, gelecek sezon bitecek sözleşmesini uzatma şansını da ortadan kaldırdı. İngiliz ekibiyle mukavelesinin bitmesinin ardından Fenerbahçe forması giymesine kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcunun, Arsenal'de kazandığı paranın çok altında bir ücrete imza atacağı iddia edildi. Bu sezon Arsenal'da 23 resmi maçta oynayan Mesut Özil, 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Teklif yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası... haberin devamı

ELNENY'DEN AL HABERİ!

'ın yıldız ismi Mohamed Elneny, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda Mesut Özil için çarpıcı bir açıklamada bulunmuştu. Arsenal'de birlikte oynadığı Mesut'un Fenerbahçe'yi çok sevdiğini belirten Elneny, "Sürekli Fenerbahçe'den bahsediyor. Fenerbahçe'ye gelebilir gibi geliyor bana. Fenerbahçe marşları da söyleyerek beni kızdırıyor" ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Canlı yayında açıkladı! F.Bahçe Bjelica ile anlaştı mı? Canlı yayında açıkladı! F.Bahçe Bjelica ile anlaştı mı?
Fenerbahçe'de büyük temizlik! 9 isim yolcu... Fenerbahçe'de büyük temizlik! 9 isim yolcu...
Eski yıldızdan F.Bahçe'ye mesaj! Takımın başına geçerim Eski yıldızdan F.Bahçe'ye mesaj! "Takımın başına geçerim"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör