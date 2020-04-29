29 Nisan 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Asamoah için pusudalar!

Asamoah için pusudalar!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.04.2020

Sarı-lacivertliler, bu sezon en çok tartışılan bölgelerden biri olan sol bek için Kwadwo Asamoah'ı gözüne kestirdi.

Sarı-lacivertliler, bu sezon en çok tartışılan bölgelerden biri olan sol bek için Kwadwo Asamoah'ı gözüne kestirdi. İnter'de şans bulamayan Ganalı oyuncunun transferinde uzun süredir ısrarcı olan Fenerbahçe, bonservis bedeli ödemeden işi bitirmeyi hedefliyor. Kanarya, İtalyan ekibinin 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshetmesini bekliyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Canlı yayında açıkladı! F.Bahçe Bjelica ile anlaştı mı? Canlı yayında açıkladı! F.Bahçe Bjelica ile anlaştı mı?
Fenerbahçe'de büyük temizlik! 9 isim yolcu... Fenerbahçe'de büyük temizlik! 9 isim yolcu...
Eski yıldızdan F.Bahçe'ye mesaj! Takımın başına geçerim Eski yıldızdan F.Bahçe'ye mesaj! "Takımın başına geçerim"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör