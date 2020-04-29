Dick Advocaat gerçeği

2016-17 sezonunda çalıştırdığı Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilerek ayrılan Dick Advocaat ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı.

2016-17 sezonunda çalıştırdığı Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilerek ayrılan Dick Advocaat ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Hollandalı hocanın o dönemde başkan olan Aziz Yıldırım ile Salih Uçan, Ozan Tufan, Volkan Şen ve Emenike nedeniyle tartıştığı iddia edildi. Yıldırım'ın bu isimlerin oynatılmasını istediği; Advocaat'ın ise, "Bu takımda oynayacak kalitede değiller" diyerek rest çektiği kaydedildi.

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