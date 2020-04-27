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FENERBAHÇE

İsrail’den Omer iddiası

İsrail’den Omer iddiası
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.04.2020

Gelecek sezon öncesi transfer gündeminde birçok isim bulunan Fenerbahçe için bir iddia da İsrail'den geldi. Israelhayom.co.il adlı internet sitesi, sarılacivertlilerin forması giyen Omer Atzili'ye teklif götürdüğünü yazdı.

Gelecek sezon öncesi transfer gündeminde birçok isim bulunan Fenerbahçe için bir iddia da İsrail'den geldi. Israelhayom.co.il adlı internet sitesi, sarılacivertlilerin forması giyen Omer Atzili'ye teklif götürdüğünü yazdı. 27 yaşındak sağ kanat oyuncusu, ülkesi dışında 2016-17 sezonunda 11 resmi maçta forma giydiği İspanyol Grana'da da oynadı.
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