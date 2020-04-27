27 Nisan 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
İsrail’den Omer iddiası
Gelecek sezon öncesi transfer gündeminde birçok isim bulunan Fenerbahçe için bir iddia da İsrail'den geldi. Israelhayom.co.il adlı internet sitesi, sarılacivertlilerin Maccabi Tel Aviv forması giyen Omer Atzili'ye teklif götürdüğünü yazdı.
Gelecek sezon öncesi transfer gündeminde birçok isim bulunan Fenerbahçe için bir iddia da İsrail'den geldi. Israelhayom.co.il adlı internet sitesi, sarılacivertlilerin Maccabi Tel Aviv forması giyen Omer Atzili'ye teklif götürdüğünü yazdı. 27 yaşındak sağ kanat oyuncusu, ülkesi dışında 2016-17 sezonunda 11 resmi maçta forma giydiği İspanyol Grana'da da oynadı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...