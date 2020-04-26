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FENERBAHÇE

Ozan Tufan için önce F.Bahçe

Ozan Tufan için önce F.Bahçe
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.04.2020

Sarı-lacivertli formayla bu sezon öne çıkan isimlerden olan Ozan Tufan'ın eleştirildiği ve kaldığı dönemlerde önemli teklifler aldığı belirtildi.

Sarı-lacivertli formayla bu sezon öne çıkan isimlerden olan Ozan Tufan'ın eleştirildiği ve kaldığı dönemlerde önemli teklifler aldığı belirtildi. Başta Galatasaray ve olmak üzere Valencia'nın da gündemine giren yıldız futbolcunun tüm teklifleri reddettiği öğrenildi. Ozan'ın menajerine de, "Önce Fenerbahçe. Burada istenmezsem o zaman tekliflere bakarım" dediği kaydedildi.
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