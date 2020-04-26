26 Nisan 2020, Pazar

FENERBAHÇE

İşte Merih Demiral gerçeği!

İşte Merih gerçeği!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.04.2020

Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'den ayrıldıktan kısa süre sonra tüm Avrupa'ya adını duyuran Juventuslu Merih Demiral için önemli bir gerçek ortaya çıktı.

Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'den ayrıldıktan kısa süre sonra tüm Avrupa'ya adını duyuran Juventuslu Merih Demiral için önemli bir gerçek ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin altyapısında oynadığı dönemde yıldız futbolcuya aylık bin 500 TL teklif edildiği iddia edildi. Milli oyuncunun da bu teklifi kabul etmeyip ayrıldığı kaydedildi.
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