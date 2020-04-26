İşte Merih Demiral gerçeği!

Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'den ayrıldıktan kısa süre sonra tüm Avrupa'ya adını duyuran Juventuslu Merih Demiral için önemli bir gerçek ortaya çıktı.

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Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'den ayrıldıktan kısa süre sonra tüm Avrupa'ya adını duyuran Juventuslu Merih Demiral için önemli bir gerçek ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin altyapısında oynadığı dönemde yıldız futbolcuya aylık bin 500 TL teklif edildiği iddia edildi. Milli oyuncunun da bu teklifi kabul etmeyip ayrıldığı kaydedildi.