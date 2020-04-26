‘Nenad Bjelica İstanbul’a’

İsmi Fenerbahçe ile anılan Hırvat teknik adam için ülkesinde önemli iddialar ortaya atılmaya başladı. 48 yaşındaki hocanın sarı-lacivertli ekiple anlaştığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe'de gündeminde ilk sırada yer alan teknik direktör konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde görüştüğü belirtilen Nenad Bjelica için Hırvatistan'da önemli iddialar ortaya atıldı. Son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştıran 48 yaşındaki hocanın Fenerbahçe ile anlaştığı ileri sürülürken, salgının ardından İstanbul'a gitmesinin beklendiği ileri sürüldü. Hırvatistan'da yayın yapan birçok gazete, Bjelica'nın yeni adresinin Türkiye olacağını yazdı.



12. ADAM İSTİYOR

Nenad Bjelica, geçtiğimiz yıl Hırvatistan'da şampiyonluk yaşadığı, bu sezon da açık ara farkla liderlik koltuğunda oturduğu Dinamo Zagreb ile kısa süre önce yollarını ayırmıştı. Birçok takımın görüştüğü genç teknik adamın önceki gün Fenerbahçe'yi ima eden sözleri gündeme bomba gibi düşerken, sarı-lacivertli taraftarlar da bu haberle heyecanlandı. 12. adam, sosyal medyada yaptığı yorumlarda Hırvat teknik adamın Fenerbahçe'nin başına geçmesine sıcak bakan ifadeler kullandı.



ÜLKESİNDE RAKİPSİZ

Nenad Bjelica, Hırvatistan Ligi'nde son iki sezona damgasını vurmayı başardı. 48 yaşındaki teknik adam, Dinamo Zagreb ile çıktığı 99 maçta 71 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 15 beraberlik, 13 mağlubiyet alan genç hoca, 2.30 puan ortalaması yakaladı. (Fotomaç)

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