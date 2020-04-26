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FENERBAHÇE

‘10 takım iflas eder’

‘10 takım iflas eder’
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.04.2020

'nin 'Dünya ' programına konuk olan Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli çarpıcı sözler sarfetti.

'nin 'Dünya ' programına konuk olan F.Bahçe'nin eski sportif direktörü Comolli çarpıcı sözler sarfetti. İtalya'da önemli bir futbol adamıyla konuştuğunu belirten Comolli, "Ligler başlamazsa 10 veya 12 kulübün Serie A'da iflas etmesini bekliyorlar. Tüm iş modeli TV yayınlardan gelecek paralara dayanıyor. Mantıklı olan sezonu durdurmak ama oynamak için her şeyi yapmalıyız" dedi.
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