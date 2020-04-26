26 Nisan 2020, Pazar
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‘10 takım iflas eder’
BBC'nin 'Dünya Futbol' programına konuk olan Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli çarpıcı sözler sarfetti.
BBC'nin 'Dünya Futbol' programına konuk olan F.Bahçe'nin eski sportif direktörü Comolli çarpıcı sözler sarfetti. İtalya'da önemli bir futbol adamıyla konuştuğunu belirten Comolli, "Ligler başlamazsa 10 veya 12 kulübün Serie A'da iflas etmesini bekliyorlar. Tüm iş modeli TV yayınlardan gelecek paralara dayanıyor. Mantıklı olan sezonu durdurmak ama oynamak için her şeyi yapmalıyız" dedi.
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