26 Nisan 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Moussa Sow'dan Aziz Yıldırım paylaşımı

Moussa Sow'dan Aziz Yıldırım paylaşımı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.04.2020

'de yıllarca forma giyen doğumlu Senegalli futbolcu , sosyal medya hesabından sarı lacivertlilerin eski başkanı 'la çekildiği bir fotoğrafı paylaştı.

'de forma giydiği dönemde bir lig şampiyonluğu iki de şampiyonluğu yaşayan , Instagram hesabından eski günleri yad etti.

Fenerbahçe'nin eski başkanı 'la 2013-14 sezonunda yaşanan şampiyonluğun töreninde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Sow, sarı-lacivertli kalp emojileri kullandı.


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