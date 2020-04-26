26 Nisan 2020, Pazar
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Moussa Sow'dan Aziz Yıldırım paylaşımı
Fenerbahçe'de yıllarca forma giyen Fransa doğumlu Senegalli futbolcu Moussa Sow, sosyal medya hesabından sarı lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'la çekildiği bir fotoğrafı paylaştı.
Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde bir lig şampiyonluğu iki de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Moussa Sow, Instagram hesabından eski günleri yad etti.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'la 2013-14 sezonunda yaşanan şampiyonluğun töreninde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Sow, sarı-lacivertli kalp emojileri kullandı.
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