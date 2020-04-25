25 Nisan 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Yetkililer doğru kararı verecek

Yetkililer doğru kararı verecek
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.04.2020

Sarı-lacivertli futbolcu Nabil Dirar, salgın günlerinde neler yaptığını anlattı.

Sarı-lacivertli futbolcu Nabil Dirar, salgın günlerinde neler yaptığını anlattı. Ailesiyle birlikte vakit geçirdiğini belirten Faslı oyuncu, "Her sabah kahvaltımı yapıyorum. Çalışmalarıma özen gösteriyorum. Fit kalmaya çalışıyorum" dedi. Dirar, ayrıca "Eğer virüs etkisini kaybederse, yetkililer ona göre gerekli kararı verir. Biz de çıkıp mücadelemizi veririz" diye konuştu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Isla ve ailesi karantinadan çıktı Isla ve ailesi karantinadan çıktı
Açıklama geldi! Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Açıklama geldi! Fenerbahçe'ye geri dönecek mi?
F.Bahçe'de 4 ayrılık 1 transfer! Premier Lig'in yıldızı... F.Bahçe'de 4 ayrılık 1 transfer! Premier Lig'in yıldızı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör