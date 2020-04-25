25 Nisan 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Ferdi Kadıoğlu Kanada’ya...

Ferdi Kadıoğlu Kanada’ya...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.04.2020

Şu anda Hollanda 'nda görev yapan Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu'na Kanada Milli Takımı'ndan teklif geldi.

Şu anda Hollanda 'nda görev yapan Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu'na Kanada Milli Takımı'ndan teklif geldi. Babası Türk olduğu için Türkiye, Hollanda'da doğduğu için Hollanda, annesi Kanadalı olduğu için Kanada'yı seçme imkanı olan Ferdi'yi, Beşiktaşlı Atiba'nın ülkesine önerdiği kaydedildi.

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