25 Nisan 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Ferdi Kadıoğlu Kanada’ya...
Şu anda Hollanda U21 Milli Takımı'nda görev yapan Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu'na Kanada Milli Takımı'ndan teklif geldi.
Şu anda Hollanda U21 Milli Takımı'nda görev yapan Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu'na Kanada Milli Takımı'ndan teklif geldi. Babası Türk olduğu için Türkiye, Hollanda'da doğduğu için Hollanda, annesi Kanadalı olduğu için Kanada'yı seçme imkanı olan Ferdi'yi, Beşiktaşlı Atiba'nın ülkesine önerdiği kaydedildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...