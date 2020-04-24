Fenerbahçe'den Balkanlar çıkarması! İşte hedefteki 3 isim
Teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de arayışlar tüm hızıyla devam ederken, sarı-lacivertli takımla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Yeni hoca için adı birçok isimle anılan Kanarya'nın rotasını Balkanlar'a çevirdiği ve 3 ismi gündemine aldığı öğrenildi.
Koronavirüs nedeniyle teknik direktör görüşmeleri sekteye uğrayan Fenerbahçe, son 1 haftadır vites yükseltti.
Sabah'ın haberine göre; Başta Erol Bulut olmak üzere hep yerli isimler konuşulsa da sarı-lacivertlilerin yabancı alternatifleri de hazır. Listesine 3 Hırvat teknik direktör alan yönetimin temas kurduğu isimler ve durumları şöyle:
Zlatko Dalic: Son Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile finale yükselen 53 yaşındaki çalıştırıcı, Türkiye teklifine sıcak bakmasa da ipleri tamamen koparmadı. Mayıs ortasında tekrar görüşmek üzere açık kapı bıraktı.
SLAVEN BILIC TÜRKİYE'YE DÖNEBİLİR
Slaven Bilic: Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic'in hem Türkiye'yi hem de ligi tanıması avantaj olarak görülüyor. İngiltere'de West Bromwich'i çalıştıran Hırvat hocanın Türkiye'ye gelmeyi isteyeceği belirtiliyor.
Nenad Bjelica: Dinamo Zagreb ile sözleşmesini fesheden başarılı teknik adam, Fenerbahçe taraftarından sıcak mesajlar aldığını açıklamıştı. Görevinden ayrılmadan önce Zagreb ile ligde 18 puan farkla lider olan Bjelica'nın da menajeri ile şartlar konuşuluyor.
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