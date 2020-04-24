24 Nisan 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Balkanlar çıkarması! İşte hedefteki 3 isim

Fenerbahçe'den Balkanlar çıkarması! İşte hedefteki 3 isim
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.04.2020

Teknik direktör 'ın ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de arayışlar tüm hızıyla devam ederken, sarı-lacivertli takımla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Yeni hoca için adı birçok isimle anılan Kanarya'nın rotasını 'a çevirdiği ve 3 ismi gündemine aldığı öğrenildi.

Koronavirüs nedeniyle teknik direktör görüşmeleri sekteye uğrayan Fenerbahçe, son 1 haftadır vites yükseltti.

Sabah'ın haberine göre; Başta olmak üzere hep yerli isimler konuşulsa da sarı-lacivertlilerin yabancı alternatifleri de hazır. Listesine 3 Hırvat teknik direktör alan yönetimin temas kurduğu isimler ve durumları şöyle:

Zlatko Dalic: Son Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile finale yükselen 53 yaşındaki çalıştırıcı, Türkiye teklifine sıcak bakmasa da ipleri tamamen koparmadı. Mayıs ortasında tekrar görüşmek üzere açık kapı bıraktı.


SLAVEN BILIC TÜRKİYE'YE DÖNEBİLİR

Slaven Bilic: Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic'in hem Türkiye'yi hem de ligi tanıması avantaj olarak görülüyor. İngiltere'de 'i çalıştıran Hırvat hocanın Türkiye'ye gelmeyi isteyeceği belirtiliyor.


Nenad Bjelica: Dinamo Zagreb ile sözleşmesini fesheden başarılı teknik adam, Fenerbahçe taraftarından sıcak mesajlar aldığını açıklamıştı. Görevinden ayrılmadan önce Zagreb ile ligde 18 puan farkla lider olan Bjelica'nın da menajeri ile şartlar konuşuluyor.


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