25 Nisan 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Vedat Muriç ‘İngiltere’ dedi

Vedat Muriç ‘İngiltere’ dedi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.04.2020

Sezon başında 3.5 milyon euro'ya 'dan transfer edilen Vedat Muriç, İngiliz kulüplerin kendisine talip olmasından hayli memnun.

Sezon başında 3.5 milyon euro'ya 'dan transfer edilen Vedat Muriç, İngiliz kulüplerin kendisine talip olmasından hayli memnun. Kosova ve Fenerbahçe formasıyla attığı gollerle bu sezon yıldızını daha da parlatan 26 yaşındaki oyuncunun yurt dışına gitmek için fırsat kolladığı öğrenildi. Her fırsatta Türkiye'nin kendisininin ikinci vatanı olduğunu ifade eden Vedat Muriç'in özellikle İngiltere'ye gitme hayali kurduğu ve bunu Başkan 'a da ilettiği kaydedildi. Tottenham'ın hocası Mourinho'nun izlediği iddia edilen Muriç'in, Koç'a " ya da İtalya'da oynamak en büyük hayalim. Uygun bir teklif gelirse beni satın" dediği öğrenildi.

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