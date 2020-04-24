24 Nisan 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Ferdi Kadıoğlu değere bindi

Ferdi Kadıoğlu değere bindi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.04.2020

'de istediği kadar süre alamadığı için mutsuz olduğu iddia edilen değere bindi. Ortaya çıkan nedeniyle bütçesi kısıtlı olan Kanarya'da, 20 yaşındaki oyuncu için "Yıldızını parlatıp satalım" kararı alındı.

Fenerbahçe'de istediği kadar süre alamadığı için mutsuz olduğu iddia edilen değere bindi. Ortaya çıkan nedeniyle bütçesi kısıtlı olan Kanarya'da, 20 yaşındaki oyuncu için "Yıldızını parlatıp satalım" kararı alındı. Daha önce Eljif Elmas'ı 180 bin euro'ya transfer edip 16 milyon euro'ya 'ye satan sarı-lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu için de aynı yolu deneyecek.

F.Bahçeli yıldızın menajerinden açıklama! ''Juventus istedi'' haberin devamı

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