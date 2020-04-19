19 Nisan 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Edin Visca...

F.Bahçe bombayı patlatıyor! Süper Lig'in yıldızı...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.04.2020

Şampiyonluk hasretine gelecek sezon son vermek isteyen ve kaliteli bir kadro oluşturmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, geçmiş yıllarda da ilgilendiği Edin Visca'yı yeniden gündemine aldı. Başkan 'un, takımda görmeyi çok istediği Visca için bizzat Başakşehir'in Başkanı ile görüşeceği belirtildi.

Yeni sezonda kanat bölgesine transfer yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde Edin Visca aşkı yeniden alevlendi. Geçen sezon da gündeme gelen Boşnak yıldız için bu kez bizzat Başkan devreye girecek. Koç'un takımda görmeyi çok istediği Visca için bizzat Başakşehir'in Başkanı ile görüşeceği belirtildi.

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OYUNCU SATARAK KAYNAK OLUŞTURACAK

Visca'nın da Fenerbahçe'yi istemesi ve sözleşmesinin bitimine bir yıl kalması, transferde belirleyici rol oynayacak. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncu satarak Visca için kaynak oluşturmayı hedefliyor. 30 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon turuncu-lacivertli takımda 39 maçta 14 gol attı ve 13 de asist yaptı.

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