Ankaragücü'nden Gerson Rodrigues açıklaması! Fenerbahçe...

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezon için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Gerson Rodrigues'i kadrosuna katacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan başkent temsilcisinin başkan Fatih Mert, Portekiz asıllı Lüksemburglu futbolcunun sarı-lacivertli takıma transferine açıklık getirdi.

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla zirvenin 13 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmalarına şimdiden start verildi. Corona virüsü nedeniyle lige verilen arayı transfer çalışmalarını hızlandırma adına fırsata çevirmek isteyen sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isime MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Gerson Rodrigues oldu.

Sarı-lacivertli kulübün, Ankara ekibinin ara transfer döneminde Dinamo Kiev'den kiraladığı ve çıktığı 7 maçta gösterdiği 3 gol ve 2 asistlik performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki forvetin transferi için harekete geçtiği iddia edilmişti.

RODRIGUES İÇİN TEKLİF YOK

Konuyla ilgili Ajansspor'a konuşan MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Gerson Rodrigues ile de menajeriyle de konuştum, Fenerbahçe'den kendilerine gelen teklif yok. Ankaragücü olarak Gerson Rodrigues ile kulübü Dinamo Kiev ile de görüştük, Gerson'la sözleşme uzatmak istiyoruz. Dinamo Kiev ile aramızda Gerson için opsiyon yok fakat sözlü olarak bir anlaşma var." dedi.

Öte yandan Mert, "31 Nisan'da Bilim Kurulu'nun vereceği tarihe göre antrenmanlara başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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