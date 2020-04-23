23 Nisan 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Ankaragücü'nden Gerson Rodrigues açıklaması! Fenerbahçe...

Ankaragücü'nden Rodrigues açıklaması! Fenerbahçe...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.04.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezon için çalışmalarını hızlandıran 'nin 'nde kiralık olarak forma giyen 'i kadrosuna katacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan başkent temsilcisinin başkan , Portekiz asıllı Lüksemburglu futbolcunun sarı-lacivertli takıma transferine açıklık getirdi.

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla zirvenin 13 puan gerisine düşen 'de yeni sezon çalışmalarına şimdiden start verildi. Corona virüsü nedeniyle lige verilen arayı çalışmalarını hızlandırma adına fırsata çevirmek isteyen sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isime 'nde kiralık olarak forma giyen oldu.

Sarı-lacivertli kulübün, Ankara ekibinin ara transfer döneminde 'den kiraladığı ve çıktığı 7 maçta gösterdiği 3 gol ve 2 asistlik performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki forvetin transferi için harekete geçtiği iddia edilmişti.

RODRIGUES İÇİN TEKLİF YOK

Konuyla ilgili Ajansspor'a konuşan MKE Ankaragücü Başkanı , "Gerson Rodrigues ile de menajeriyle de konuştum, Fenerbahçe'den kendilerine gelen teklif yok. Ankaragücü olarak Gerson Rodrigues ile kulübü Dinamo Kiev ile de görüştük, Gerson'la sözleşme uzatmak istiyoruz. Dinamo Kiev ile aramızda Gerson için opsiyon yok fakat sözlü olarak bir anlaşma var." dedi.

Öte yandan Mert, "31 Nisan'da 'nun vereceği tarihe göre antrenmanlara başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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