Fenerbahçe golcüsünü Süper Lig'de buldu! "Taraftarlar onu istiyor"

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de forvet takviyesi için arayışlar hızlandı. Vedat Muriqi'nin sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimaline karşın en az 1 golcü transferi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, aradığı ismi Süper Lig'de buldu. Ukrayna basınının iddiasına göre Kanarya, bonservisi Dinamo Kiev'de bulunan ve bu sezon MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Gerson Rodrigues'in transferi için harekete geçti. İşte detaylar...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna basınında çıkan haberlere göre sarı-lacivertliler, MKE Ankaragücü'nün ara transfer döneminde Dinamo Kiev'den kiraladığı Gerson Rodrigues'in transferi için düğmeye bastı.

TARAFTARLAR RODRIGUES'İ İSTİYOR

Portekizli golcü, sezonun ikinci yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'yi boş geçmezken, 7 maçta 3 gol ve 2 asist üretti. Dinamo Kiev yönetiminin ise oyuncunun geleceğiyle ilgili henüz net bir karar almadığı öğrenildi. Ukrayna basını ise Fenerbahçeli taraftarların Rodrigues'i takımda görmek istediklerini ve kulübün bu doğrultuda çalışmaları olduğunu öne sürdü.

Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de başarılı performans sergileyen Gerson Rodrigues'in 500 bin euro'ya yarım sezonluğuna kiralanmıştı.

Sözleşmede satın alma opsiyonu yer almayan Rodrigues'in sezon sonunda Dinamo Kiev'e geri döneceği öğrenildi.

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