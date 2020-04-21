21 Nisan 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe golcüsünü Süper Lig'de buldu! "Taraftarlar onu istiyor"

F.Bahçe golcüsünü Süper Lig'de buldu! Taraftarlar onu istiyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.04.2020

Yaz dönemi için çalışmalarını hızlandıran 'de forvet takviyesi için arayışlar hızlandı. Vedat Muriqi'nin sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimaline karşın en az 1 golcü transferi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, aradığı ismi 'de buldu. basınının iddiasına göre Kanarya, bonservisi 'de bulunan ve bu sezon 'nde kiralık olarak forma giyen 'in transferi için harekete geçti. İşte detaylar...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını hızlandıran 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. basınında çıkan haberlere göre sarı-lacivertliler, 'nün ara transfer döneminde 'den kiraladığı 'in transferi için düğmeye bastı.

TARAFTARLAR RODRIGUES'İ İSTİYOR

Portekizli golcü, sezonun ikinci yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'yi boş geçmezken, 7 maçta 3 gol ve 2 asist üretti. Dinamo Kiev yönetiminin ise oyuncunun geleceğiyle ilgili henüz net bir karar almadığı öğrenildi. Ukrayna basını ise Fenerbahçeli taraftarların Rodrigues'i takımda görmek istediklerini ve kulübün bu doğrultuda çalışmaları olduğunu öne sürdü.

Ankaragücü formasıyla 'de başarılı performans sergileyen Gerson Rodrigues'in 500 bin euro'ya yarım sezonluğuna kiralanmıştı.
Sözleşmede satın alma opsiyonu yer almayan Rodrigues'in sezon sonunda Dinamo Kiev'e geri döneceği öğrenildi.

Vedat Muriç'e flaş sözler! haberin devamı

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