Kocaman beklemede

FEnerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden olan Aykut Kocaman'a Belçika'dan Antwerp talip olmuştu.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden olan Aykut Kocaman'a Belçika'dan Antwerp talip olmuştu. Son olarak Konyaspor'u çalıştıran Kocaman'ın geleceği konusunda henüz karar vermediği öğrenildi. 55 yaşındaki çalıştırıcının, gelen tüm teklifleri gördükten sonra tercihini yapacağı belirtilirken, hoca arayan Fenerbahçe'deki gelişmeleri de yakından takip ettiği ifade edildi.

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