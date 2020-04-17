17 Nisan 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Kocaman beklemede

Kocaman beklemede
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.04.2020

FEnerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden olan Aykut Kocaman'a 'dan Antwerp talip olmuştu.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden olan Aykut Kocaman'a 'dan Antwerp talip olmuştu. Son olarak 'u çalıştıran Kocaman'ın geleceği konusunda henüz karar vermediği öğrenildi. 55 yaşındaki çalıştırıcının, gelen tüm teklifleri gördükten sonra tercihini yapacağı belirtilirken, hoca arayan Fenerbahçe'deki gelişmeleri de yakından takip ettiği ifade edildi.

Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması! haberin devamı

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