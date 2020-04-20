20 Nisan 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Berke Özer: En iyi kaleci Muslera
Fenerbahçe'nin sezon başında Belçika'nın Westerlo takımına kiraladığı kaleci Berke Özer, TRT Spor'da "Sorucevap" programına katıldı. Berke, idolünün Volkan Demirel ve formasını giymek istediği takımın Fenerbahçe olduğunu söylerken, Süper Lig'de en beğendiği kalecinin Muslera olduğunu belirtti.
Fenerbahçe'nin sezon başında Belçika'nın Westerlo takımına kiraladığı kaleci Berke Özer, TRT Spor'da "Sorucevap" programına katıldı. Berke, idolünün Volkan Demirel ve formasını giymek istediği takımın Fenerbahçe olduğunu söylerken, Süper Lig'de en beğendiği kalecinin Muslera olduğunu belirtti. En sevdiği dizinin Arrow olduğunu kaydeden Berke, en beğendiği hocanın Jürgen Klopp, telefon rehberindeki en ünlü kişinin de Başkan Ali Koç olduğunu söyledi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...