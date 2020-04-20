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FENERBAHÇE

Berke Özer: En iyi kaleci Muslera

Berke Özer: En iyi kaleci Muslera
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.04.2020

Fenerbahçe'nin sezon başında 'nın Westerlo takımına kiraladığı kaleci Berke Özer, Spor'da "Sorucevap" programına katıldı. Berke, idolünün ve formasını giymek istediği takımın Fenerbahçe olduğunu söylerken, Süper Lig'de en beğendiği kalecinin Muslera olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'nin sezon başında 'nın Westerlo takımına kiraladığı kaleci Berke Özer, Spor'da "Sorucevap" programına katıldı. Berke, idolünün ve formasını giymek istediği takımın Fenerbahçe olduğunu söylerken, Süper Lig'de en beğendiği kalecinin Muslera olduğunu belirtti. En sevdiği dizinin Arrow olduğunu kaydeden Berke, en beğendiği hocanın Jürgen Klopp, telefon rehberindeki en ünlü kişinin de Başkan olduğunu söyledi.
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