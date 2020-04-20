20 Nisan 2020, Pazartesi
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Marco Giampaolo ekibiyle geliyor
Teknik adamlık için ismi en sık anılan adaylar arasında olan Marco Giampaolo hakkında flaş bir iddia daha ortaya atıldı. İtalyan basını, 52 yaşındaki hocanın F.Bahçe'ye gitmeye yakın olduğu, hatta ekibini oluşturduğunu yazdı.
Teknik adamlık için ismi en sık anılan adaylar arasında olan Marco Giampaolo hakkında flaş bir iddia daha ortaya atıldı. İtalyan basını, 52 yaşındaki hocanın F.Bahçe'ye gitmeye yakın olduğu, hatta ekibini oluşturduğunu yazdı. Habere göre Francesco Conti, Giampaolo'nun birinci yardımcısı olacak. Görevi bir türk antrenörle paylaşacak. Samuele Melotto hem rakip takım analizleri yapacak hem de kondisyoner olarak çalışacak. Stefano Rapetti atletik koç, Fabio Micarelli ve Salvatore Foti ise taktik uzmanları olarak görev yapacak.
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