19 Nisan 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Mauricio Isla plan değiştirdi

Mauricio Isla plan değiştirdi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.04.2020

Kısa süre öncesine kadar Güney Amerika'ya döneceği konuşulan, Arjantin'in ya da ülkesi Şili'nin Universidad de Chile takımına gideceği iddia edilen Mauricio Isla, 'U' dönüşü yaptı.

Kısa süre öncesine kadar Güney Amerika'ya döneceği konuşulan, Arjantin'in ya da ülkesi Şili'nin Universidad de Chile takımına gideceği iddia edilen Mauricio Isla, 'U' dönüşü yaptı. Koronavirüs pandemisi endişeleri nedeniyle eşi ve kızını İstanbul'a aldıran Isla'nın, Fenerbahçe yönetimine kalmak istediğini ilettiği ifade edildi. Güney Amerika'da sağlık sisteminin kötü olması nedeniyle Türkiye'de kalmayı planlayan Isla'nın da indirime sıcak baktığı belirtiliyor.

EŞİYLE DANS PAYLAŞIMI

Kanarya'nın Şilili yıldızı Mauricio Isla'nın model eşi Gala Caldirola, sosyal medya hesabından ilginç bir video paylaştı. Evde karantinada olan yıldız futbolcu, eşinin tiktok videosunda saheye çıktı. Videoda, eşi dans ederek Isla'nın yanına geliyor ve öpmeye çalışıyor.

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