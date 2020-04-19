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FENERBAHÇE

Efsaneye anma mesajı

Efsaneye anma mesajı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.04.2020

F.Bahçe Kulübü, unutulmaz futbolcularından 'ın 7. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

F.Bahçe Kulübü, unutulmaz futbolcularından 'ın 7. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı. Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Eski milli futbolcumuz ve genel müdürümüz Serkan Acar'ı vefatının 7. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

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