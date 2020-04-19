Efsaneye anma mesajı

F.Bahçe Kulübü, unutulmaz futbolcularından Serkan Acar'ın 7. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

F.Bahçe Kulübü, unutulmaz futbolcularından Serkan Acar'ın 7. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı. Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Eski milli futbolcumuz ve genel müdürümüz Serkan Acar'ı vefatının 7. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

DİĞER