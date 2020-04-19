19 Nisan 2020, Pazar

FENERBAHÇE

"İyi ki F.Bahçe’yi tercih etmişim"

İyi ki F.Bahçe’yi tercih etmişim
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.04.2020

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Senegalli yıldız Moussa Sow, "Fenerbahçe'ye transferimde Dia ve Niang'ın rolü büyük oldu." dedi.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Senegalli yıldız Moussa Sow, "Fenerbahçe'ye transferimde Dia ve Niang'ın rolü büyük oldu. Ben de kulüp tarafından ısrarla istenince, doğru tercih olacağını hissettim. Şimdi dönüp bakınca bu tercihimden dolayı gerçekten çok mutluyum" dedi.

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