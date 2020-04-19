Mart tamam nisan ayı ne olacak?
Başkan Ali Koç, kara kara nisan ayı ödemelerini düşünüyor. Yönetimden elini taşın altına koyması istendi ve mali krizin böyle çözülmesi planlanıyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle nakit akışı duran Fenerbahçe, mart maaşlarını kasadan ve gayrimenkullerden gelen kira gelirleri ile ödedi. Ancak finansal zorluk esas nisan ayı ödemelerde kendini daha çok hissettirecek. Salgın yüzünden maçların oynanmamasını gerekçe gösteren yayıncı kuruluş, lig başlayana kadar ödeme yapmayacağını duyurmuştu.
TFF ve Kulüpler Birliği'nin ligin devam edip etmeyeceği ve ne zaman başlayacağı ile ilgili kararına göre hareket etmeyi planlayan Başkan Ali Koç'un, yöneticilerden geçici olarak taşın altına elini koymalarını isteyeceği öğrenildi. Bu konuda Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam'ın organizasyon görevini üstlendiği ve her yönetici için bir rakam belirleyeceği ifade edildi.
ROTA BANKALAR BİRLİĞİ
Salgının etkisiyle mali zorlukları daha fazla hissetmeye başlayan Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile görüşmeyi kararlaştırdı. Mali işlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, önümüzdeki günlerde bu görüşmeyi yapacak. Kredi yapılandırmasının öncelikle nakit sıkıntısını çözmesi planlanıyor.
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