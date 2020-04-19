Fenerbahçe Altay Bayındır kararını verdi! Real Madrid istemişti
Fenerbahçe'nin genç yetenekleri arasında yer alan Altay Bayındır, Avrupa devlerinin de radarına girmişti. 22 yaşındaki file bekçisini, Hollanda'dan Ajax ve İspanya'dan Real Madrid takımları izliyordu. Sarı-lacivertliler, Altay Bayındır için kararını verdi. İşte detaylar...
Real Madrid ve Ajax'a Altay Bayındır'dan kötü haber geldi. Fenerbahçe, iki ekibin de transfer listesinde bulunan genç file bekçisini yeni sezonda da elde tutma kararı aldı.
EN AZ 1 YIL DAHA FENERBAHÇE'DE!
Real Madrid'den ikinci, Ajax'tan ise birinci kalecilik teklifi alan 22 yaşındaki file bekçisinin bir yıl daha Fenerbahçe'de görev yaptıktan sonra satılması kararlaştırıldı.
İspanyol ve Hollanda kulüpleri ile ismi anılan Altay Bayındır için henüz kulübe resmi bir teklif ulaşmasa da yönetim genç file bekçisinin takımda kalmasını istiyor. Geçen sezon Belçika'nın Westerlo takımına kiralanan Berke ile Altay gelecek yıl forma rekabetine girecek.
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