19 Nisan 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Altay Bayındır kararını verdi! Real Madrid istemişti

Fenerbahçe'de karar verildi! Real Madrid istemişti
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.04.2020 Giriş Tarihi: 19.04.2020

'nin genç yetenekleri arasında yer alan , Avrupa devlerinin de radarına girmişti. 22 yaşındaki file bekçisini, 'dan ve 'dan takımları izliyordu. Sarı-lacivertliler, Altay Bayındır için kararını verdi. İşte detaylar...

ve 'a 'dan kötü haber geldi. , iki ekibin de transfer listesinde bulunan genç file bekçisini yeni sezonda da elde tutma kararı aldı.

EN AZ 1 YIL DAHA FENERBAHÇE'DE!

Real Madrid'den ikinci, Ajax'tan ise birinci kalecilik teklifi alan 22 yaşındaki file bekçisinin bir yıl daha Fenerbahçe'de görev yaptıktan sonra satılması kararlaştırıldı.

İspanyol ve kulüpleri ile ismi anılan Altay Bayındır için henüz kulübe resmi bir teklif ulaşmasa da yönetim genç file bekçisinin takımda kalmasını istiyor. Geçen sezon 'nın Westerlo takımına kiralanan Berke ile Altay gelecek yıl forma rekabetine girecek.

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