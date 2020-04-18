Türkiye’de güvendeyiz

Nabil Dirar, ülkesi Fas'ta tele-röportaj yoluyla açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin koronavirüs sürecini çok iyi yönettiğini belirterek, "Bize çok iyi şekilde sahip çıktılar. Evimizde güvendeyiz ve sağlıklı koşullarda bireysel şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. Dirar, bu sezon taraftarlarını mutlu edemediklerini de kaydetti.

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NabilDirar, ülkesi Fas'ta tele-röportaj yoluyla açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin koronavirüs sürecini çok iyi yönettiğini belirterek, "Bize çok iyi şekilde sahip çıktılar. Evimizde güvendeyiz ve sağlıklı koşullarda bireysel şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. Dirar, bu sezon taraftarlarını mutlu edemediklerini de kaydetti.