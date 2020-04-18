18 Nisan 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Türkiye’de güvendeyiz

Türkiye’de güvendeyiz
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.04.2020

Nabil Dirar, ülkesi Fas'ta tele-röportaj yoluyla açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin koronavirüs sürecini çok iyi yönettiğini belirterek, "Bize çok iyi şekilde sahip çıktılar. Evimizde güvendeyiz ve sağlıklı koşullarda bireysel şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. Dirar, bu sezon taraftarlarını mutlu edemediklerini de kaydetti.

Nabil Dirar, ülkesi Fas'ta tele-röportaj yoluyla açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin koronavirüs sürecini çok iyi yönettiğini belirterek, "Bize çok iyi şekilde sahip çıktılar. Evimizde güvendeyiz ve sağlıklı koşullarda bireysel şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. Dirar, bu sezon taraftarlarını mutlu edemediklerini de kaydetti.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Ozan Tufan'ın Ada hayaline Sörloth engeli Ozan Tufan'ın Ada hayaline Sörloth engeli
Gustavo satılamaz! Gustavo satılamaz!
Corona virüsü barıştırdı! Corona virüsü barıştırdı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör