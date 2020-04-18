18 Nisan 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Corona virüsü barıştırdı!

Corona virüsü barıştırdı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.04.2020

Kanarya'nın Şilili yıldızı Mauricio Isla, bir ara ayrılığın eşiğine geldiği eşi Gala Caldirola ile buzları eritti. Caldirola'nın Şili'de bir dans programına katılması Isla'yı kızdırmıştı.

Kanarya'nın Şilili yıldızı Mauricio Isla, bir ara ayrılığın eşiğine geldiği eşi Gala Caldirola ile buzları eritti. Caldirola'nın Şili'de bir dans programına katılması Isla'yı kızdırmıştı. Corona virüsü salgını sonrası dans yarışması iptal edilince İstanbul'a dönen Gala, Isla ile fotoğraflarını paylaşıp, "Aşk elimizde, onu bulmanın ne kadar zor olduğunu unutuyoruz" paylaşımında bulundu. Isla'ya anlayış ve sabrı için teşekkür etti.
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