Corona virüsü barıştırdı!

Kanarya'nın Şilili yıldızı Mauricio Isla, bir ara ayrılığın eşiğine geldiği eşi Gala Caldirola ile buzları eritti. Caldirola'nın Şili'de bir dans programına katılması Isla'yı kızdırmıştı.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ

Kanarya'nın Şilili yıldızı Mauricio Isla, bir ara ayrılığın eşiğine geldiği eşi Gala Caldirola ile buzları eritti. Caldirola'nın Şili'de bir dans programına katılması Isla'yı kızdırmıştı. Corona virüsü salgını sonrası dans yarışması iptal edilince İstanbul'a dönen Gala, Isla ile fotoğraflarını paylaşıp, "Aşk elimizde, onu bulmanın ne kadar zor olduğunu unutuyoruz" paylaşımında bulundu. Isla'ya anlayış ve sabrı için teşekkür etti.