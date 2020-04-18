Gustavo satılamaz!

Luiz Gustavo'nun Olympique Lyon ile görüştüğü ve Fransa'ya dönebileceği iddiası bile Fenerbahçeli taraftarları kızdırmaya yetti. Sosyal medyada habere tepki gösteren sarı-lacivertliler, Gustavo'nun satılamayacağını belirtti. Sezon başında Marsilya'dan 6 milyon euro'ya transfer edilen Brezilyalı ön libero, performansıyla orta sahada takımın bel kemiği olmuştu.

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Gustavo'nun Olympique Lyon ile görüştüğü ve Fransa'ya dönebileceği iddiası bile Fenerbahçeli taraftarları kızdırmaya yetti. Sosyal medyada habere tepki gösteren sarı-lacivertliler, Gustavo'nun satılamayacağını belirtti. Sezon başında Marsilya'dan 6 milyon euro'ya transfer edilen Brezilyalı ön libero, performansıyla orta sahada takımın bel kemiği olmuştu.