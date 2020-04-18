18 Nisan 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Gustavo satılamaz!

Gustavo satılamaz!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.04.2020

'nun Olympique Lyon ile görüştüğü ve Fransa'ya dönebileceği iddiası bile Fenerbahçeli taraftarları kızdırmaya yetti. Sosyal medyada habere tepki gösteren sarı-lacivertliler, Gustavo'nun satılamayacağını belirtti. Sezon başında Marsilya'dan 6 milyon euro'ya transfer edilen Brezilyalı ön libero, performansıyla orta sahada takımın bel kemiği olmuştu.

Luiz Gustavo'nun Olympique Lyon ile görüştüğü ve Fransa'ya dönebileceği iddiası bile Fenerbahçeli taraftarları kızdırmaya yetti. Sosyal medyada habere tepki gösteren sarı-lacivertliler, Gustavo'nun satılamayacağını belirtti. Sezon başında Marsilya'dan 6 milyon euro'ya transfer edilen Brezilyalı ön libero, performansıyla orta sahada takımın bel kemiği olmuştu.
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