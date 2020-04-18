18 Nisan 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Simon Falette'in büyük şanssızlığı! Corona virüsü nedeniyle...

Falette'in büyük şanssızlığı! Corona virüsü nedeniyle...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.04.2020

'nin ara döneminde 'tan kiraladığı ancak sarı-lacivertli formayla yalnızca 4 maçta görev alabilen 'in peşini şanssızlıklar bırakmadı. İlk olarak harcama limiti sorunu dolayısıyla lisansı çıkartılamayan Gineli futbolcu, ilk 11'e yerleştiğinide yaşadığı sakatlığın ardından bir süre takımdan ayrı kalmıştı. Sakatlığını atlatan Gineli stoper, şimdi de corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından futboldan uzak kaldı.

'nin ara döneminde Zanka'nın yerine transfer ettiği Gineli futbolcu 'in yüzü gülmedi. Sarı-lacivertli kulübün, 'nin belirlediği harcama limitini aşmasında dolayı 1 ay boyunca lisansını çıkaramadığı Falette, Fransız sportif direktör 'nin istifasında da başrol oynamıştı. Comolli, sosyal medya hesabından 28 yaşındaki futbolcunun transferini yönetimin gerçekleştirdiğini açıklamış ve daha sonra da istifa etmişti.

1 AY ŞANS BEKLEDİ

Lisans sorununu çözülmesinin ardından takıma dahil olan Falette, dönemin teknik direktörü 'ın stoperde Jailson'u tercih etmesi nedeniyle yaklaşık 1 ay kulübede şans bekledi. Gineli futbolcu, 'da mecburen oynatılırken, şansı iyi değerlendirse de 'nda ile oynanan maçta sakatlandı.

Yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık 1 ay sahalarda uzak kalan Simon Falette, corona virüsü salgını nedeniyle liglerin askıya alınmasının ardından eve kapandı.

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HER ŞEYE SIFIRDAN BAŞLADI

Sadık'ın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılmasından sonra stoperde tek isim olarak kalmasına rağmen lige verilen corona virüsü arası, Gineli oyuncunun kendini kanıtlamak için her şeye sıfırdan başlamasına sebep oldu.

'ta da şanssız bir dönem geçirip, sadece 1 maç oynadıktan sonra devre arasında Fenerbahçe'ye gelen Simon Falette, 'da aradığı ortamı bulmasına rağmen şanssızlık engelini bir türlü aşamadı.

KALMASI MUCİZELERE BAĞLI

Hürriyet'in haberine göre, takımdaki herkesle uyum içinde olan, Fransızca ve Almanca bilen oyuncularla sıkı dostluklar kuran Falette, İstanbul'u ve Fenerbahçe'yi çok sevmesine karşın takımda kalabilmesi mucizelere bağlı görünüyor.

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