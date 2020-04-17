17 Nisan 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Zordaysa bırakırdım

Zordaysa bırakırdım
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.04.2020

Alex'ten kulüplerin maaşlarda kesinti yapma talebine şartlı onay.

Alex Souza, koronavirüs nedeniyle gündeme gelen kulüplerin oyuncuların maaşlarında kesintiye gitme kararını değerlendirdi. efsane, "Öncelikle kulüplerin son durumunu bilmek gerekir. Hangi kulüp maaşları ödemede ne durumda; kimler ödeyebilecek ya da ödüyor. Bunları bilmiyorum. Ama şu da var eğer bir kulüp gerçekten zor durumdaysa ben mesela olsam maaşımı bırakırdım, bu zor dönem bitene kadar almazdım. Ancak kulüplerin oyuncularla oturup görüşmesi gerekir, her şeyi anlatmalılar" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması! Temaslar oldu Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması! "Temaslar oldu"
Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer şoku! Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer şoku!
Fenerbahçe'de büyük deprem! FIFA'ya şikayet ettiler Fenerbahçe'de büyük deprem! FIFA'ya şikayet ettiler
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör