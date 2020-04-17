17 Nisan 2020, Cuma
BİZE ULAŞIN
Zordaysa bırakırdım
Alex'ten kulüplerin maaşlarda kesinti yapma talebine şartlı onay.
Alex Souza, koronavirüs nedeniyle gündeme gelen kulüplerin oyuncuların maaşlarında kesintiye gitme kararını değerlendirdi. Brezilyalı efsane, "Öncelikle kulüplerin son durumunu bilmek gerekir. Hangi kulüp maaşları ödemede ne durumda; kimler ödeyebilecek ya da ödüyor. Bunları bilmiyorum. Ama şu da var eğer bir kulüp gerçekten zor durumdaysa ben mesela olsam maaşımı bırakırdım, bu zor dönem bitene kadar almazdım. Ancak kulüplerin oyuncularla oturup görüşmesi gerekir, her şeyi anlatmalılar" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...