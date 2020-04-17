17 Nisan 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Türüç’ten 23 Nisan çağrısı

Türüç’ten 23 Nisan çağrısı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.04.2020

Corona virüsü nedeniyle bu yıl evlerde kutlanacak. Deniz Türüç'ten de bu yönde paylaşım geldi.

Corona virüsü nedeniyle bu yıl evlerde kutlanacak. Deniz Türüç'ten de bu yönde paylaşım geldi. Yıldız isim, yönetimin "Bu 23 Nisan'da coşkumuzu evlerimizden tüm Türkiye'ye yansıtıyoruz! Videonuzu Fenerbahçe'ye gönderin, FBTV'de bayram coşkusunu hep birlikte yaşayalım..." çağrısını sosyal medya hesabından retweet etti.
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