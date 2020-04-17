17 Nisan 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Cardio kralı Volkan Demirel!

Cardio kralı Volkan Demirel!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.04.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle ailesiyle birlikte 'Evde kal' çağrısına uyan Fenerbahçe yardımcı antrenörü , dün sosyal medyanın konuştuğu isimlerdendi. Eşi Zeynep Demirel, Volkan'ın cardio yaptığı sıradaki videosunu hesabından paylaşıp, "Cardio kralı Volkan" yazdı.

Corona virüsü salgını nedeniyle ailesiyle birlikte 'Evde kal' çağrısına uyan Fenerbahçe yardımcı antrenörü , dün sosyal medyanın konuştuğu isimlerdendi. Eşi Zeynep Demirel, Volkan'ın cardio yaptığı sıradaki videosunu hesabından paylaşıp, "Cardio kralı Volkan" yazdı.
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