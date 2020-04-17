Başlamadan bitti: Falette

Eintracht Frankfurt'tan kiralanan Simon Falette'in Fenerbahçe macerası neredeyse başlamadan bitti. Sarı-lacivertli forma ile 3 maça çıkabilen Gineli stoper, sezonun bitimiyle geri gönderilecek.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ

Eintracht Frankfurt'tan kiralanan Simon Falette'in Fenerbahçe macerası neredeyse başlamadan bitti. Sarı-lacivertli forma ile 3 maça çıkabilen Gineli stoper, sezonun bitimiyle geri gönderilecek. Alman basını, Frankfurt'un da Falette'yi takımda düşünmediğini belirtti; 1 yıl daha kontratı olan savunmacıya gitmesi için kolaylık sağlanacağını duyurdu.