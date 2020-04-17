17 Nisan 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Vedat Muriç satılacak mı? Karar verildi

Satılacak mı? İşte F.Bahçe'nin Muriç kararı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 Giriş Tarihi: 17.04.2020

'nin yaz döneminde kadrosuna kattığı , sarı-lacivertli takımda gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmişti. Sarı-lacivertli yönetim, yeni transferlere kaynak oluşturmak adına Kosovalı golcüye gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı ve bonservis bedelini de belirledi: 25 milyon Euro...

Corona virüsü sıkıntısı biter, lig ve dönemi yeniden başlarsa 'nin Kosovalı golcüsü konusunda hareketli günler yaşanacak.

Geçen sezon Fenerbahçe ile arasında büyük bir rekabete yol açan Muriç, bu kez ise Avrupa'nın iki önemli kulübünü karşı karşıya getirecek. Birçok takımın takip ettiği 25 yaşındaki golcü için en ciddi iki kulüp Tottenham ve Lazio oldu. Tottenham'ın 'e alternatif olarak bir golcü arayışında olduğu ve listenin başında Vedat Muriç'in bulunduğu kaydedildi. İngiliz kulübünün bu transfer için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı gelen bilgiler arasında.

Lazio ise Şampiyonlar Ligi için kadrosunda atılım yapmaya hazırlanıyor. Ancak 25 yaşındaki golcü için ayırdığı bütçe Tottenham'a oranla daha düşük. Fenerbahçe ise 25 milyon Euro'dan aşağı rakamlara sıcak değil.

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TOPUK YAYLASI'NDA KARANTİNA!

Türkiye'de liglerin haziran ayında başlanması durumunda Fenerbahçe yeni planlarını yaptı. Buna göne sarı-lacivertliler, mayıs ayının ikinci haftasında 'nda kampa girecek. Üç hafta sürecek kampa sadece corona virüsü testleri negatif çıkan personel katılabilecek. Onun dışında Topuk Yaylası'nda kuş uçurtulmayacak

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