17 Nisan 2020, Cuma
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‘Eski futbolcularla yola devam edilmeli’
Sarı-lacivertlilerin eski başkanlarından Ali Şen, birçok konu hakkında konuştu. İşte Şen'in öne çıkan sözleri: "Kulübün mali durumunda nefes almak için Ali Koç parasını hibe etti. 'Ali Bey, başarılı olamadın' demek doğru değil.
Sarı-lacivertlilerin eski başkanlarından Ali Şen, birçok konu hakkında konuştu. İşte Şen'in öne çıkan sözleri: "Kulübün mali durumunda nefes almak için Ali Koç parasını hibe etti. 'Ali Bey, başarılı olamadın' demek doğru değil. Desteğin sürmesi lazım. İşler kötüye gidiyor, kabul ediyorum. Ali Bey, yeni bir yönetim kurulu oluşturmalı. Eski futbolcularımız ve futbolu bilen isimlerle yola devam edilmeli. Fenerbahçe artık başarısızlığa dayanamaz."
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