15 Nisan 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Giuliano 10 milyon euro

Giuliano 10 milyon euro
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.04.2020

Adı zaman zaman Fenerbahçe ile yeniden anılan Guiliano'nun menajerinden mesaj var.

Adı zaman zaman Fenerbahçe ile yeniden anılan Guiliano'nun menajerinden mesaj var. Kariyerini Suudi Arabistan'ın Al Nassr ekibinde sürdüren Brezilyalı futbolcunun menajeri "2021'e kadar sözleşmesi var. Takımın kaptanı ve burada çok seviliyor. Bonservisi de 10 milyon euro" dedi.

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