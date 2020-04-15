15 Nisan 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Altay Bayındır 23 yaşına bastı

Altay Bayındır 23 yaşına bastı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.04.2020

Kanarya'nın genç eldiveni Altay Bayındır 23 yaşına girdi.

Kanarya'nın genç eldiveni Altay Bayındır 23 yaşına girdi. Başarılı eldivenin yeni yaşı resmi site tarafından kutlandı. Takım arkadaşları ve taraftarlar da sarı-lacivertli kalecinin yeni yaşını sosyal medya üzerinden kutladı. Altay da yeni yaşında Fenerbahçe formasıyla başarılar yakalamak istediğini belirtti

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