Altay Bayındır 23 yaşına bastı

Kanarya'nın genç eldiveni Altay Bayındır 23 yaşına girdi.

Kanarya'nın genç eldiveni Altay Bayındır 23 yaşına girdi. Başarılı eldivenin yeni yaşı resmi site tarafından kutlandı. Takım arkadaşları ve taraftarlar da sarı-lacivertli kalecinin yeni yaşını sosyal medya üzerinden kutladı. Altay da yeni yaşında Fenerbahçe formasıyla başarılar yakalamak istediğini belirtti

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