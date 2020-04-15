15 Nisan 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Ozan Tufan ip atlıyor

Ozan Tufan ip atlıyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.04.2020

Futbolcular koronavirüs sebebiyle evde kaldıkları dönemde kendilerini hazır tutmak için çaba sarf ediyorlar.

Futbolcular koronavirüs sebebiyle evde kaldıkları dönemde kendilerini hazır tutmak için çaba sarf ediyorlar. Geçmişte kilo sorunları olan Ozan Tufan bu kez kendine çok iyi bakıyor. Başarılı orta saha oyuncusu dün ip atlarken bir videosunu sosyal medya hesabına yükledi.

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