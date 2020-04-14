Fenerbahçe'den flaş Luiz Gustavo kararı!
Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen ve gösterdiği başarılı performansla taraftarın sevgilisi olan Luiz Gustavo ile ilgili flaş bir karar alındı. Sarı-lacivertlilerde tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakmasının ardından boşalan kaptanlığa Brezilyalı yıldızın getirileceği öğrenildi.
Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu'nun sezon sonunda futbolu bırakmasının ardından kaptanlığa kimin getirileceği merak konusu olurken tecrübeli futbolcunun kendisinden sonraki kaptanın kim olması konusunda yönetime tavsiyede bulunduğu ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre Belözoğlu, takım kaptanlığı konusunda lider ruhu ve başarılı futboluyla dikkat çeken Luiz Gustavo'yu önerdi.
FENERBAHÇE TARİHİNDEKİ 3. YABANCI KAPTAN OLACAK
Brezilyalı yıldız, gelecek sezon kaptanlık pazubandını takması durumunda Toni Schumacher ve Alex de Souza'nın ardından sarı-lacivertli takımın tarihindeki 3. yabancı kaptan olacak.
Fenerbahçe'nin de başta Olympique Lyon olmak üzere birçok talibi bulunan Gustavo'yu satmayıp, tam tersine yeni sezonda sorumluluk üstlenmesini bekledikleri gelen bilgiler arasında.
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