14 Nisan 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den flaş Luiz Gustavo kararı!

Fenerbahçe'den flaş Luiz Gustavo kararı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.04.2020

'de sezon başında edilen ve gösterdiği başarılı performansla taraftarın sevgilisi olan ile ilgili flaş bir karar alındı. Sarı-lacivertlilerde tecrübeli futbolcu 'nun futbolu bırakmasının ardından boşalan kaptanlığa Brezilyalı yıldızın getirileceği öğrenildi.

'de kaptan 'nun sezon sonunda futbolu bırakmasının ardından kaptanlığa kimin getirileceği merak konusu olurken tecrübeli futbolcunun kendisinden sonraki kaptanın kim olması konusunda yönetime tavsiyede bulunduğu ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre Belözoğlu, takım kaptanlığı konusunda lider ruhu ve başarılı futboluyla dikkat çeken 'yu önerdi.

FENERBAHÇE TARİHİNDEKİ 3. YABANCI KAPTAN OLACAK

Brezilyalı yıldız, gelecek sezon kaptanlık pazubandını takması durumunda Toni Schumacher ve Alex de Souza'nın ardından sarı-lacivertli takımın tarihindeki 3. yabancı kaptan olacak.

Fenerbahçe'nin de başta olmak üzere birçok talibi bulunan Gustavo'yu satmayıp, tam tersine yeni sezonda sorumluluk üstlenmesini bekledikleri gelen bilgiler arasında.

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