09 Nisan 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Corinthians’tan F.Bahçe’ye davet

Corinthians’tan F.Bahçe’ye davet
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.04.2020

Koronavirüs salgını nedeniyle futbola ara verilmesiyle birlikte kulüpler, taraftarlarının dikkatini sosyal medyada çekmeye çalışıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle futbola ara verilmesiyle birlikte kulüpler, taraftarlarının dikkatini sosyal medyada çekmeye çalışıyor. Brezilya ekibi Corinthians da Fenerbahçe'yi düelloya çağırdı. Amaç taraftarların katılımını ölçmek. Turnuvada kazananlar anket oylarıyla belirleniyor.
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