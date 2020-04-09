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FENERBAHÇE

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Durmak yok
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.04.2020

Koronavirüs sürecinde tüm takımlar gibi eve kapanan Fenerbahçe'de antrenmanlar devam ediyor.

Koronavirüs sürecinde tüm takımlar gibi eve kapanan Fenerbahçe'de antrenmanlar devam ediyor. Sabah programında oyuncular kendi bireysel egzersizlerini yapıyor. Akşamüstü ise tüm takım online oluyor ve bireysel performans uzmanı nezaretinde toplu halde video kamera sistemi ile antrenman yapıyor. Toplumsal izolasyon kalkıncaya ve ligler yeniden başlayıncaya kadar çalışmalara bu şekilde devam edilecek.
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