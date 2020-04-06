Fenerbahçeli Tolga Ciğerci'ye Almanya'dan talip var!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Tolga Ciğerci, sakatlıkları ve gösterdiği performansla istenileni verememişti. Sarı-lacivertli formayı terleten Tolga'ya Almanya'dan talip var. İşte detaylar...

2018 yazında Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolga Ciğerci, sarı-lacivertli takımda beklentilerin uzağında bir performans göstermişti.

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Tolga Ciğerci'ye eski takımı Hertha Berlin talip oldu. Alman ekibi 28 yaşındaki yıldızın menajeri ile ilk teması kurdu.

Tolga'nın sarı-lacivertli takımla devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, 28 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 28 maçta 2 gol atarken 4 de asist yaptı.

DİĞER