06 Nisan 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli Tolga Ciğerci'ye Almanya'dan talip var!

Tolga Ciğerci'ye Almanya'dan talip var!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.04.2020

Geçtiğimiz sezon 'nin kadrosuna kattığı , sakatlıkları ve gösterdiği performansla istenileni verememişti. Sarı-lacivertli formayı terleten Tolga'ya 'dan talip var. İşte detaylar...

2018 yazında 'dan 'ye transfer olan , sarı-lacivertli takımda beklentilerin uzağında bir performans göstermişti.

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Tolga Ciğerci'ye eski takımı talip oldu. Alman ekibi 28 yaşındaki yıldızın menajeri ile ilk teması kurdu.

Tolga'nın sarı-lacivertli takımla devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, 28 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 28 maçta 2 gol atarken 4 de asist yaptı.

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