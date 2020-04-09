09 Nisan 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

65 yaş üstü üyelere gıda kolisi

65 yaş üstü üyelere gıda kolisi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.04.2020

Sarı-lacivertli futbolcuların 'yaşlı ve ihtiyaç sahibi' ailelere gıda desteği kampanyasına 5 milyon TL bağışlamasının ardından de harekete geçti.

Sarı-lacivertli futbolcuların 'yaşlı ve ihtiyaç sahibi' ailelere gıda desteği kampanyasına 5 milyon TL bağışlamasının ardından de harekete geçti. Sarı-lacivertli yönetim, 65 yaş ve üstü 5 binin üzerinde kongre üyesine gıda yardımı yapacak. Koliler, tespit edilen üyelere Getir firması aracılığı ile ulaştırılacak.
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